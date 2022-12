Două puncte de trecere a frontierei și-au sistat activitatea, din cauza deconectării energiei electrice pe partea ucraineană

12:45

Contextul dificil din ultimii ani a sporit considerabil cererea de expertiză în domeniul TIC. De la companii de transport, curierat, educație până la instituții ale statului – toate au nevoie de specialiști IT care să ajute la integrarea serviciilor publice online. Astfel, Republica Moldova trebuie să se asigure că are suficienți profesioniști în domeniu, iar pregătirea forței de muncă și educația IT pare a fi o investiție mai mult decât necesară. În acest sens, continuându-și misiunea din ultimii ani, astăzi și-a deschis ușile hubul „Tekwill Bălți" – unul dintre centrele aflate în cadrul „Nortek", din regiunea de nord a țării.