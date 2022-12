Moldsilva pregătește spre vânzare peste 50 mii de pomi de Crăciun. Iată cât costă și unde pot fi procurați

09:40

Cifrele extraordinare la industriei de gaming din acest an nu mai surprind pe nimeni. De mai bine de un deceniu, producătorii de jocuri reușesc să facă vânzări mai mari decât cele mai mari blockbusters de la Hollywood. Piața de jocurilor pentru consolă (Xbox, PlayStation etc.) va crește la 72,67 miliarde USD în 2022. Se estimează că veniturile segmentului de jocuri imersive vor trece cifra de 2 miliarde de dolari în 2024. Compania Sony, producătoarea Sony PlayStation, este evaluată la 97,55 miliarde de dolari. Publicul care consumă eSports va crește la peste jumătate de miliard în acest an.