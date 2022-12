VIDEO // Momentul căderii rachetei la Briceni, surprins de camerele de supraveghere

11:10

Trei persoane ar fi fost ucise şi şase rănite după ce o cisternă cu combustibil a explodat pe un aerodrom din Rusia. Explozia a avut loc în apropierea oraşului Reazan, la sud-est de Moscova, relatează News.RO. Potrivit agenţiei de presă TASS, care citează serviciile de urgenţă, două dintre persoanele rănite au suferit răni grave. Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022 #...