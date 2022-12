Sistemul de recuperare a bunurilor infracționale va fi îmbunătățit. Experții au elaborat un set de soluții

10:50

Financial Times l-a desemnat „Personalitatea anului" pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski, care se descrie ca un om obișnuit, cu „gusturi umile și un profund simț al umanității", scrie The Guardian. „Sunt mai mult responsabil decât curajos. … Urăsc să dezamăgesc oamenii", a afirmat Zelenski, pentru FT, care l-a comparat cu un Churchill al epocii rețelelor