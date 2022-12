Regiunea transnistreană revine la vremurile bune

09:20

Fiecare, probabil, a văzut măcar un titlul de știre cu sintagma 5+2 s-a amânat sau 5+2 a avut loc. De fapt, denumirea acestui format sau unde are loc acest format se numește Conferința permanentă pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană. Platforma de dialog a fost instituită în februarie 2002, iar denumirea prescurtată vine […] The post DEX: Ce reprezintă formatul de negocieri 5+2. VIDEO appeared first on Zona de Securitate.