Dodon, despre contractul semnat cu MGRES: Noi putem fi puternici doar dacă o să reintegrăm țara

12:30

Doar unul din patru ruși mai susține „operațiunea specială” a lui Putin în Ucraina, față de trei din patru în luna aprilie. Sprijinul din partea opiniei publice ruse pentru războiul din Ucraina „scade substanţial”, a anunțat duminică, 4 decembrie Ministerul Apărării britanic în buletinul său informativ zilnic. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine […] Articolul Doar 25% din ruși mai susțin „operațiunea specială” a lui Putin în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.