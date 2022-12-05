ÎN DECEMBRIE, MOLDOVAGAZ ÎI VA PLĂTI GAZPROM PENTRU NOIEMBRIE, DAR NU VA PLATI AVANDUL DE 50% PENTRU DECEMBRIE - VICEPRIM-MINISTRUL SPÎNU

Infotag, 5 decembrie 2022 11:30

ÎN DECEMBRIE, MOLDOVAGAZ ÎI VA PLĂTI GAZPROM PENTRU NOIEMBRIE, DAR NU VA PLATI AVANDUL DE 50% PENTRU DECEMBRIE - VICEPRIM-MINISTRUL SPÎNU

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