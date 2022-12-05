MAIA SANDU: MOLDOVA ÎI ESTE RECUNOSCĂTOARE JAPONIEI PENTRU AJUTORUL LA ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CETĂȚENI
Infotag, 5 decembrie 2022 11:30
MAIA SANDU: MOLDOVA ÎI ESTE RECUNOSCĂTOARE JAPONIEI PENTRU AJUTORUL LA ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE PENTRU CETĂȚENI
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