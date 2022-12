FOTO Sediul Oficiului Avocatului Poporului va fi renovat și extins. Panico: „Intenționăm să devenim mai deschiși”

15:40

În cadrul întrevederii reprezentanților politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, în formatul „1+1", reprezentanții de la Chișinău și Tiraspol nu au găsit soluții pentru nici o problemă. Despre aceasta a informat astăzi, 2 decembrie, așa zisul ministru de externe, Vitalii Ignatiev. „Din păcate, nu am găsit soluții pentru nici una din probleme. Deși […]