Siegfried Muresan: Comisia Europeană trebuie să spună acum Republicii Moldova care este următorul pas

13:40

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că 31 de mii 831 de cadouri cu dulciuri vor fi oferite gratuit și anul acesta copiilor din grădinițe cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În acest sens, Primăria Chișinău a alocat surse financiare, fiind o tradiție al treilea an consecutiv. Dulciurile sunt însoțite de certificate de conformitate. Costul cadoului […] The post Ion Ceban: 31.831 de cadouri cu dulciuri vor fi oferite gratuit copiilor din grădinițe first appeared on NEXTA.