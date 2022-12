(VIDEO) Bloggerul Nekoglai acuză polițiștii ruși că au încercat să îl violeze în izolator

12:10

Uniunea Europeană va acorda Republicii Moldova 20 milioane de euro pentru reabilitarea căilor ferate. Un anunț în acest sens a fost făcut pe 2 decembrie de Delegația UE în țara noastră. Suportul este oferit sub formă de grant și urmărește conectarea Republicii Moldova la rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T). „Comisia Europeană și Banca Europeană de […]