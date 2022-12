Presa georgiană: Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, otrăvit cu mercur

04:50

Timpul sărbătorilor de iarnă în New York se începe odată cu iluminarea Pomului de Crăciun din Rockefeller Center (SUA). Aceasta este o tradiție anuală, iar în acest an, evenimentul s-a desfășurat în seara zilei de 30 noiembrie. Iluminarea acestui Pomul de Crăciun de la Rockefeller Center este un eveniment așteptat de mulți oameni, transmite SafeNews.md cu referire […] Articolul VIDEO// Cel mai scump și mare brad din lume, inaugurat în orașul New York apare prima dată în SafeNews.