VIDEO// Cel mai scump și mare brad din lume, inaugurat în orașul New York

Timpul sărbătorilor de iarnă în New York se începe odată cu iluminarea Pomului de Crăciun din Rockefeller Center (SUA). Aceasta este o tradiție anuală, iar în acest an, evenimentul s-a desfășurat în seara zilei de 30 noiembrie. Iluminarea acestui Pomul de Crăciun de la Rockefeller Center este un eveniment așteptat de mulți oameni, transmite SafeNews.md cu referire […] Articolul VIDEO// Cel mai scump și mare brad din lume, inaugurat în orașul New York apare prima dată în SafeNews.

