Ministrul Afacerilor Interne, în vizită de lucru la Nisporeni

22:50

O secţie de Taekwondo a fost inaugurată la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, din oraşul Nisporeni, în prezenţa oaspeţilor de onoare şi a elevilor. Astfel, instituţia este prima din raionul Nisporeni, care are o secţie de taekwondo, micii sportivi având toată susţinerea administraţiei instituţiei, pentru a dezvolta o echipă educată în... The post O secţie de Taekwondo a fost inaugurată la L. T. „Mircea Eliade” din oraşul Nisporeni appeared first on Portal de știri.