Ucraina aplică sancţiuni împotriva a 10 clerici de rang înalt care ar avea legături cu o biserică pro-Moscova

Președintele Maia Sandu a salutat vestea numirii fostului ministru de Externe Natalia Gherman în funcția de șef al Direcției Executive a Comitetului ONU de luptă împotriva terorismului (CTED). ”Încântată să salut decizia secretarului general al ONU, Antonio Guterres, de a o numi pe Natalia Gherman în calitate de șef al Direcției Executive a Comitetului ONU de luptă împotriva terorismului. Îi urez succes în noua poziție” a scris Maia Sandu pe Twitter. Delighted to welcome the decision of @UN SG @...