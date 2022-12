Peste 40 mii de gospodării vor primi compensații mai mari la plata facturilor

21:20

20 de școli și licee din Republica Moldova au primit echipamente IT de ultimă generație, din partea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), în cadrul proiectului Digitalizare în Educație, susținut de Guvernul României. Printre acestea se regăsește și Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din orașul Nisporeni. Echipamentele IT și anume... The post Echipamente IT din partea României, pentru un gimnaziu din Nisporeni appeared first on Portal de știri.