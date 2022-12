„Este totuși o cantitate mică”. Tiraspolul, despre cele 5,7 milioane de metri cubi de gaz pe zi 

11:10

Victoriabank lansează un nou card de debit, cardul Salut. Un card pentru toată lumea, cu multe avantaje și zero costuri. Noutatea de astăzi este dublă: cardul Salut este lansat concomitent cu platforma Digital Onboarding https://www.victoriabank.md/carduri/carduri-de-debit/salut Disponibil prin platforma Digital Onboarding sau la ghișeu, în orice unitate Victoriabank, cardul de debit Salut, nu-ți condiționează nimic, din […]