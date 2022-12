Chișinăul schimbă macazul – Va cumpăra, din nou, lumină de la Cuciurgan – Cine va achita gazul pentru malul stâng

10:40

Polița de asigurare medicală pentru anul viitor ar putea să coste de trei ori mai mult decât în acest an. Astfel, în 2023, prețul Poliței va fi în mărime de 12636 lei, față de 4 mii cât este în prezent, a anunțat CNAM. Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) a ... Se scumpește polița de asigurare medicală se scumpește de 3 ori în 2023 și va costa aproape 13 mii de lei The post Se scumpește polița de asigurare medicală se scumpește de 3 ori în 2023 și va costa aproape 13 mii de lei appeared first on Politik.