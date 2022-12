Începând de astăzi, Moldovagaz va achiziționa gaz natural din două surse. Care va fi volumul importat în decembrie

11:45

Programele de studii integrate Medicină, Stomatologie și Farmacie ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova corespund standardelor de calitate ale Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation for Medical Education – WFME). Acest lucru este confirmat prin Decizia Consiliului Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan și certificatele privind acreditarea celor trei programe de studii integrate pentru următorii 5 ani. Despre acest fapt a informat prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitatea didactică, în cadrul ședinței Senatului din 24 noiembrie 2022.