Comisia de anchetă a cauzelor avariei de la Termoelectrica s-a întrunit astăzi în prima ședință. Ce acțiuni au fost întreprinse

19:40

Un superiaht de 200 de milioane de dolari deținut de Viktor Medvedciuk, oligarh și cumătrul lui Vladimir Putin, urmează să fie vândut la licitație în beneficiul Ucrainei. Iahtul, aflat sub sancțiuni europene, a fost confiscat de Croația la începutul acestui an, relatează The Guardian, citată de Digi24. O instanță croată a decis că iahtul Royal Romance de 92,5 metri al lui Medvedciuk ar trebui transferat Agenției Ucrainene de Recuperare și Administrare a Activelor (Arma), care a declarat că „îi v...