FLASH// Vadim Ceban anunță că începând de mâine, Moldovagaz va cumpăra gaz de la Energocom, iar cel cumpărat de la ruși îl va livra Transnistriei

Cele 700 de mii de familii care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md își pot verifica nivelul energetic de vulnerabilitate. Primele date ale programului „Ajutor la Contor", anunțate de deputatul Dan Perciun arată că 78% dintre solicitanți au fost încadrați în categoria foarte vulnerabilă; 12% – vulnerabilitate ridicată; 5% – medie; 2% – scăzut; 1% – non vulnerabilă.