Energocom a semnat contractul de livrare a energiei electrice cu Centrala de la Cuciurgan la un preț de 73 USD. Spînu: „Acest contract este un compromis rezonabil”

Ucraina se află în cea de-a 282-a zi de rezistență împotriva invaziei rusești declanșate la ordinul președintelui rus Vladimir Putin sub pretextul „denazificării și demilitarizării Ucrainei.”Președintele american Joe Biden a spus că va fi gata să-l contacteze pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, doar dacă va ajunge la concluzia că Moscova are un interes să pună capăt războiului împotriva Ucrainei. În același timp, Biden a remarcat că Puin nu și-a arătat încă interesul să pună capăt războiului. Între timp, SUA și aliații săi ar trebui să sprijine poporul ucrainean, a adăugat el.Guvernele Uniunii Europene au convenit, joi, asupra unui plafon de 60 de dolari pe baril pentru petrolul maritim rusesc, o idee a naţiunilor Grupului celor Şapte (G7), cu un mecanism de ajustare pentru a menţine plafonul la 5% sub preţul pieţei. Acordul trebuie încă aprobat de toate guvernele UE într-o procedură scrisă până vineri.Între timp, Statele Unite lucrează cu țări din Orientul Mijlociu pentru a muta mai multe sisteme avansate de apărare aeriană NASAMS de acolo în Ucraina. SUA își propune să facă acest lucru în următoarele trei până la șase luni. Clienții NASAMS din această regiune sunt Oman și Qatar.