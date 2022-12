Ion Ceban a participat la ceremonia de aprindere a luminilor de Crăciun în capitala Greciei

18:20

Igor Dodon nu revine în arest la domiciliu. Curtea Supremă de Justiție a respins astăzi recursul procurorilor care au contestat eliberarea din arest la domiciliu a fostului președinte și plasarea acestuia sub control judiciar, transmite Radio Chișinău. După jumătate de an în arest la domiciliu, Igor Dodon a fost pus în libertate, sub control judiciar, [...]