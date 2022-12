Dispar benzinăriile: Cu cât s-a redus de unităţi într-un an

18:20

Începând cu 6 decembrie 2022, starea de urgență în Republica Moldova va fi prelungită cu încă 60 de zile. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de către deputați în cadrul ședinței plenare de astăzi, 1 decembrie, în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale. Premierul Natalia Gavrilița susține că este nevoie de prelungirea stării