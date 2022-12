Se face economie? Când va fi inaugurat pomul de Crăciun în acest an

13:20

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat prețurile la carburanți: benzină și motorină, pentru vineri, 2 decembrie 2022. Prin urmare, benzina se ieftinește cu 11 bani și va costa 24,54 lei/litru. Motorina va putea fi procurată cu 24,53 lei/litru, ieftinindu-se cu 16 bani.