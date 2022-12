Ungaria, mamă pentru spionii ruşi. Stick-ul descoperit în anusul unui agent FSB arestat de ucraineni

14:30

După negocierile în formatul 1+1 de la Chișinăul la OSCE, pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Igantiev a declarat că nu s-a ajuns le vreo înțelegere. „Nu am rezolvat nicio problemă. Detailat am abordat problema importului de medicamente. Or, rezolvarea e foarte simplă. Modelul elaborat de partea moldovenească trebuie doar implementat”, a punctat […] Articolul Tiraspolul a pus piciorul în prag! Cuciurganul nu va livra curent mai ieftin Republicii Moldova apare prima dată în Bani.md.