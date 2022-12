Prețul apartamentelor și costul chiriilor în 2023 – Prognozele expertului imobiliar Ilie Sopivnic

14:00

Guvernul Republicii Moldova a anunțat cum vor fi oferite compensațiile pentru energie electrică. Astfel, în tabelul de mai jos putem vedea că tariful pentru consumatori din categoriile ridicate și foarte ridicate de vulnerabilitate va fi între 3.8 lei și 4.2 lei/kwh. „Guvernul deja a anunțat compensații la factura de energie electrică. În cazul acestei majorări,