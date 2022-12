Croația scoate la licitație iahtul de 200 de milioane de dolari al lui Viktor Medvedciuk, aliatul ucrainean al lui Putin

16:40

Republica Moldova va deține Președinția-în-Exercițiu în cadrul Inițiativei Central Europene pentru anul 2023. În cadrul unei întrevederi cu secretarul general al ICE, Roberto Antoneone, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că este un pas important pentru Republica Moldova, în mod special acum, când are statut de țară candidată pentru aderare... The post Moldova va deține președinția-în-exercițiu în cadrul Inițiativei Central Europene appeared first on Portal de știri.