Dobânzile din depozitele bancare ar putea fi impozitate cu 12%. Explicațiile ministrului finanțelor

11:30

Premierul ucrainean avertizează că iarna va fi „foarte provocatoare”, deoarece Rusia va continua să bombardeze infrastructura energetică a țării. El a adăugat că a fost restabilită alimentarea cu energie electrică în 70% dintre gospodării. În timpul nopții, rușii au atacat cu rachete Zaporojie și au provocat un incendiu la un... The post Rușii au bombardat din nou cu rachete Zaporojie. Zelenski spune că rușii „plănuiesc ceva în sud” appeared first on Portal de știri.