Salariul mediu lunar pe economie pentru 2023 ar putea crește. Ce spun specialiștii

15:30

Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi. Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: NOT AN IDOL - NOU, 18:00, Palatul Național "Nicolae Sulac" HARMONIE, 18:00, Sala cu Orga Poshlaya Molly, 19:00, Moldexpo Horizons #7 / 5 YEARS ANNIVERSARY, 22:00, The Albion Territory Tîrg