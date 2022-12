Islanda, un punct de sprijin pentru Moldova. Maia Sandu a discutat cu omologul islandez posibilitatea semnării EFTA

14:50

După negocierile în formatul 1+1 de la Chișinăul la OSCE, pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Igantiev a declarat că nu s-a ajuns le vreo înțelegere, scrie bani.md. Potrivit așa-numitului ministru de Externe de la Tiraspol, s-a convenit pentru o nouă întâlnire până la sfârșitul anului, dar deja în regiunea separatistă. „Nu am […]