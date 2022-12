Peskov: Kremlinul nu este pregătit pentru negocieri cu Statele Unite, dacă condiția acestora este „retragerea din Ucraina”

14:40

Brad William Henke, fost jucător de fotbal american și actor, cunoscut și pentru rolul de gardian al închisorii din „Orange Is the New Black", a murit. Acesta avea 56 de ani. Cauza morții nu a fost făcută publică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Henke a murit „liniștit în somn" marți, a anunțat agentul actorului Sheree Cohen,