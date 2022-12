Salariul mediu lunar pe economie pentru 2023 ar putea depăși 11 mii lei

10:30

Un think tank britanic din domeniul apărării și securității a dezvăluit detalii despre planul de preinvazie al Moscovei în Ucraina, pe baza unor documente rusești capturate de ucraineni, care sunt aparent semnate de președintele rus Vladimir Putin, relatează Sky News, citat de libertatea. Rusia plănuia să preia controlul asupra Ucrainei în zece zile de la începtul invaziei și să o anexeze până în luna august a acestui an, a precizat Royal United Services Institute for Defence and Security Studie...