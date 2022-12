Kremlinul respinge condițiile lui Biden pentru discuții cu Putin: „Operaţiunea militară continuă”

23:40

Cristiano Ronaldo are opțiuni limitate în Europa! Primele șase cluburi de top care au decis să nu îl transfere Cristiano Ronaldo (37 de ani) este aproape de a ajunge la un acord cu Al-Nassr, la aproximativ două săptămâni după ce și-a reziliat contractul cu Manchester United. Starul portughez și-ar dori să continue în fotbalul european, însă impresarul Jorge Mendes are o misiune dificilă în a găsi o formație de top care să accepte pretențiile financiare ale lui CR7, care vrea să fie asigurat și c...