ULTIMĂ ORĂ! Un avion rusesc s-a prăbușit. Primele detalii

Uniunea Europeană are dreptul de a sancţiona eludarea măsurilor restrictive adoptate împotriva Rusiei pentru a garanta punerea în aplicare a acestora, a anunţat preşedinţia cehă a Consiliului UE. „Guvernele europene au adoptat în unanimitate decizia de a considera o infracţiune încălcarea sancţiunilor europene", se arată într-un comunicat al preşedinţiei UE, citat de Agerpres. Concret, această decizie ... UE va sancţiona țările care eludează sancțiunile împotriva Rusiei