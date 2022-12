VIDEO Institutul Pantone a anunțat culoarea anului 2023

08:00

Anexarea Ucrainei până în august, a fost planul pre-invazie al preşedintelui rus, Vladimir Putin,conform celor care reiese din unele documente confidenţiale obţinute de think tank-ul britanic legat de armata Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI). Potrivit think tank-ului, în aceste documente, aparent semnate de Putin, Rusia plănuia să preia controlul asupra