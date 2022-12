foto | Hora Unirii, jucată la Alba-Iulia. Cum a marcat Federația Tinerilor Basarabeni Ziua Națională a României

12:30

Presedintele Belarus, Aleksandr Lukasenko, a acuzat joi Ucraina ca incearca „sa tarasca” cu orice pret NATO in conflictul armat cu Rusia, a transmis agentia oficiala BELTA, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Toate agentiile fortelor de securitate remarca o crestere a numarului de provocari in apropierea frontierei de stat. Ucraina, sub orice pretext, incearca … Articolul Lukașenko acuză Ucraina că încearcă „să târască” NATO în război apare prima dată în ZUGO.