METEO Frig de crapă pietrele! Ce temperaturi se vor înregistra azi în țară

21:20

Emblematicul brad de Crăciun de la Rockefeller Center din New York a fost aprins miercuri seara, dând astfel startul sezonului festiv de Crăciun din oraş, un eveniment care a atras sute de persoane în ciuda vremii ploioase şi reci, scrie agerpres. Ceremonia de aprindere, care are loc de 90 de ani şi este transmisă la […] Articolul VIDEO Imagini spectaculoase de la aprinderea luminițelor pe bradul de la Rockefeller Center din New York apare prima dată în Realitatea.md.