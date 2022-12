Istoric: În 30 de ani, noi nu am avut posibilitatea de a ne bucura de Ziua Națională a României. Acum, avem această ocazie

Istoric: În 30 de ani, noi nu am avut posibilitatea de a ne bucura de Ziua Națională a României. Acum, avem această ocazie Ziua Națională a României a fost trăită parcă mai din plin de basarabeni decât de românii de dincolo de Prut. „În 30 de ani, noi nu am avut posibilitatea de a ne bucura de 1 decembrie, de 27 martie, date care reflectă chintesența românismului. Acum, avem această ocazie”, a spus istoricul Octavian Țâcu, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV. „Românii au in...

