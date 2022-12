Starea de urgență, prelungită pentru încă 60 de zile. Hotărârea, aprobată de Parlament

14:00

Ministerul ucrainean de Externe a transmis prin două mesaje pe Twitter urări cu ocazia Zilei Naționale a României, scrie Digi24. „Felicitări MAE din România și prietenilor noștri români cu ocazia Zilei Naționale.Ucraina prețuiește mult sprijinul ferm și solidaritatea României. Stați uniți pentru pace și securitate în regiune și în întreaga Europă. Cele mai bune urări de bunătate și prosperitate!”, arată mesajul Ministerului ucrainean de Afaceri Externe. Congratulations to @MAERomania and our Rom...