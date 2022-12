5 culori pe care să le porți iarna aceasta

07:40

Am avut parte de o toamnă caldă. S-a milostivit Bojâka și nu ne-a pus să pornim căldura în calorifere din octombrie, ca să nu plătim prea scump prețul libertății noastre. Am avut parte, toamna aceasta, de momente de tot felul. Am văzut cum rezistă Ucraina. Și, cu părere de rău, Putin, toamna aceasta, n-a murit.