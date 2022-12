SUA e în optimi la Cupa Mondială, dar va împărți cu naționala feminină suma uriașă primită

13:30

Mesaj din Basarabia: La mulți ani, români! // FOTOREPORTAJ retrospectiv De ani de zile, de când ne-am desprins de URSS, basarabenii luptă pentru Reunirea cu Țara, România. Evenimentele de eliberarea națională de sub jugul imperiului, roșu de sânge, continuă până astăzi. Noi le urmărim, an de an, și le păstrăm pentru generațiile viitoare, pentru istorie. Mulți, foarte mulți dintre luptători pentru Neam și Țară s-au trecut din viață, fără să-și vadă visul împlinit, alții s-au preacurvit, sacrificâ...