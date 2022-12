VIDEO // Nicu Popescu a ajuns la Lodz, unde va participa la reuniunea OSCE. Ce teme va pune în discuție

09:50

Un bărbat care a rămas blocat sub vagonul unui tren a fost salvat de angajații IGSU. Potrivit unui comunicat, cazu a avut loc aseară pe calea ferată în apropierea orașului Sîngera, municipiul Chișinău. Bărbatul de 38 de ani, care se afla pe calea ferată, a ignorat avertizările de apropiere a trenului și a fost lovit de locomotivă. El a rămas blocat sub un vagon. La fața locului au ajuns trei echipaje de salvatori și pompieri, care l-au scos pe bărbat de sub vagon în maximă siguranță. În urma...