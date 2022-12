Ce politician ar câștiga, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale (sondaj)

10:00

Un bărbat lovit de tren și blocat sub un vagon a fost salvat de pompieri Un bărbat de 38 de ani a rămas blocat sub un vagon după ce a fost lovit de un tren. Accidentul s-a produs ieri seara, 30 noiembrie, pe calea ferată din apropierea orașului Sângera. În seara zilei de 30 noiembrie 2022 salvatorii au avut o misiune neobișnuită de a salva o persoană care a rămas blocată sub vagonul unui tren. Cazul a avut loc la ora 20:04 pe calea ferată din apropierea orașului Sângera, municipiul Chișinău. Pot...