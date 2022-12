Când crede Zelenski că se va încheia războiul din Ucraina. Avertismentul președintelui de la Kiev

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat speranta ca razboiul se va incheia ,,in urmatoarele luni” in timpul unui interviu acordat la un eveniment organizat de la New York Times. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Razboiul se va incheia cand vom castiga. Sau cand va dori Rusia. S-ar putea ca Federatia Rusa sa doreasca asta doar … Articolul Când crede Zelenski că se va încheia războiul din Ucraina. Avertismentul președintelui de la Kiev apare prima dată în ZUGO.

