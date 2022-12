Acord la nivel de experți: încă 27 mln de dolari de la FMI din totalul de 287 mln

15:20

După o pauză de 38 de ani, Mauna Loa, cel mai mare vulcan activ din lume, situat în statul american Hawaii, a intrat în faza de erupţie în noaptea de duminică spre luni, obligând autorităţile locale să ridice nivelul de alertă, informează Reuters şi Hawaii News Now, citate de Agerpres.... The post Cel mai mare vulcan din lume se pregătește să erupă, după o pauză de 38 de ani. Au fost ridicate nivelurile de alertă appeared first on Portal de știri.