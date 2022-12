HOROSCOP 1 decembrie: Scorpionii iau decizii inspirate, iar Gemenii au parte de surprize plăcute

14:50

Reliable Solutions Distributor (RSD) este o companie cu capital românesc care operează în Republica Moldova de mai bine de zece ani ce oferă soluții IT performante și de încredere. În cadrul unui interviu, am discutat cu Cristian Tatarov, Senior Sales Manager la RSD despre specificul companiei și soluțiile oferite. „Piața din Republica Moldova este saturată […] Articolul VIDEO Cristian Tatarov, RSD, distribuitor Bitdefender: Ne-am propus să aducem soluții IT performante și de încredere apare prima dată în Realitatea.md.