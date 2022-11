Liceul Teoretic „Boris Cazacu” din or. Nisporeni, gazda seminarului raional la matematică

15:00

Statul nu se va împrumuta pentru a oferi compensații, deoarece beneficiază de asistența partenerilor externi și o bună parte a banilor care vin din exterior sub formă de granturi vor fi direcționați pentru a acoperi acest efort financiar. O declarație în acest sens a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare...