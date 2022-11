Alla Pugaciova a decis să-și lichideze ultima companie din Rusia

14:20

Ministrul Economiei Dumitru Alaiba consideră că Republica Moldova rămâne a fi una dintre cele mai corupte țări din Europa. În același timp, acesta este convins că la conducerea țării sunt oameni cinstiți și bine intenționați. „Republica Moldova în continuare rămâne a fi una dintre cele mai corupte țări din Europa, asta chiar dacă eu am toată […] The post Alaiba: Moldova rămâne a fi una dintre cele mai corupte țări din Europa, chiar dacă la conducere avem oameni onești appeared first on NewsMaker.