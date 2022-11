Vino să cunoști echipa din culisele filmului CARBON, cel mai vizionat film moldovenesc în cinematografe de până acum

19:00

În perioada 1-4 decembrie va avea loc a V-a ediție a Festivalului Internațional de Film Queer Voices. În acest an, organizatorii au pregătit 19 proiecții de film, primul Drag Show din Moldova, Ballroom Try Out Session 2.0, spectacolul „Queerdos Rage: Tu mă auzi?", Atelier de filmmaking și petreceri.